Україна виборола восьму медаль на Паралімпійських іграх-2026
Олександра Кононова виграла свою другу нагороду Паралімпіади-2026.
Україна завоювала ще одну медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
Парабіатлоністка Олександра Кононова виборола "бронзу" в індивідуальній гонці класу стоячи.
Для неї це друга медаль на Паралімпіаді-2026. Напередодні вона здобула "золото" в спринті.
Це вже восьма медаль України на Паралімпійських іграх-2026. В активі "синьо-жовтих" тепер три золоті, одна срібна та чотири бронзові нагороди. Наша збірна посідає друге місце в медальному заліку, який очолює Китай.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.