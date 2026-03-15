Україна виграла 19-ту медаль на Паралімпійських іграх-2026

Олександр Казік здобув "срібло" в лижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем у класі з порушенням зору.

Олександр Казік / © Associated Press

Україна завоювала ще одну медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Олександр Казік виборов "срібло" в лижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем у класі з порушенням зору.

Українець програв переможцю, американцю Джеку Едікоффу, лише 7,2 секунди.

Крім Казіка, в цій гонці взяли участь ще три українці: Дмитро Суярко посів 7-ме місце, Максим Мурашковський — 10-те, Ігор Кравчук — 13-те.

Тож тепер у скарбничці збірної України 19 медалей на Паралімпійських іграх-2026: три золоті, вісім срібних та вісім бронзових. "Синьо-жовті" посідають сьому сходинку в медальному заліку.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

