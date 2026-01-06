- Дата публікації
Україна виграла друге "золото" в сезоні Кубка світу з лижної акробатики
Дмитро Котовський тріумфував на етапі в канадському Лак-Бопорті.
Українець Дмитро Котовський став переможцем етапу Кубка світу з лижної акробатики, який відбувся в канадському Лак-Бопорті.
У суперфіналі Котовський виконав свій коронний стрибок "Ураган", за який заробив 131,56 бала, завдяки чому випередив всіх своїх суперників.
Срібним призером став китаєць Сун Цзясюй (125,97 бала), а "бронзу" здобув американець Квінн Делінджер (123,53 бала).
Котовський втретє в кар'єрі став переможцем етапу Кубка світу з лижної акробатики. До цього востаннє йому це вдавалося у березні 2023 року у швейцарському Енгадіні.
Загалом для Котовського це дев'ята медаль у кар'єрі на Кубку світу з лижної акробатики і сьома – в особистих змаганнях.
Також це друга перемога України в нинішньому сезоні Кубка світу з лижної акробатики. Раніше Олександр Окіпнюк виграв "золото" на етапі в Руці (Фінляндія).