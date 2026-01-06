ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Україна виграла друге "золото" в сезоні Кубка світу з лижної акробатики

Дмитро Котовський тріумфував на етапі в канадському Лак-Бопорті.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Котовський

Дмитро Котовський / © Associated Press

Українець Дмитро Котовський став переможцем етапу Кубка світу з лижної акробатики, який відбувся в канадському Лак-Бопорті.

У суперфіналі Котовський виконав свій коронний стрибок "Ураган", за який заробив 131,56 бала, завдяки чому випередив всіх своїх суперників.

Срібним призером став китаєць Сун Цзясюй (125,97 бала), а "бронзу" здобув американець Квінн Делінджер (123,53 бала).

Котовський втретє в кар'єрі став переможцем етапу Кубка світу з лижної акробатики. До цього востаннє йому це вдавалося у березні 2023 року у швейцарському Енгадіні.

Загалом для Котовського це дев'ята медаль у кар'єрі на Кубку світу з лижної акробатики і сьома – в особистих змаганнях.

Також це друга перемога України в нинішньому сезоні Кубка світу з лижної акробатики. Раніше Олександр Окіпнюк виграв "золото" на етапі в Руці (Фінляндія).

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie