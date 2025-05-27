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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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168
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Україна виграла п'яте "золото" на Євро-2025 зі стрибків у воду

Олексій Середа та Марк Гриценко стали найкращими у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олексій Середа

Олексій Середа / © Associated Press

Збірна України здобула п'яту золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який відбувається у турецькій Анталії.

Олексій Середа та Марк Гриценко стали найкращими у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

За свій виступ український дует отримав 413,76 бала. "Срібло" виграла Німеччина (402,24 бала), а "бронзу" взяла Італія (378,45 бала).

Це восьма поспіль медаль України на Євро зі стрибків у воду у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. "Синьо-жовті" у цій дисципліні ще жодного разу не закінчували змагання поза п'єдесталом – три "золота", два "срібла" та три "бронзи".

Для Середи це третє "золото" на Євро-2025 і загалом сьома медаль на чемпіонатах Європи зі стрибків у воду.

Тепер у скарбничці збірної України на Євро-2025 зі стрибків у воду шість медалей: п'ять золотих і одна бронзова.

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