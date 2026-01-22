Україна виграла "золото" юніорського чемпіонату Європи з біатлону

Тарас Тарасюк та Тетяна Тарасюк / facebook.com/minmolodsport

Збірна України виборола "золото" на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2026, який відбувається у фінському місті Іматра.

Тетяна та Тарас Тарасюки стали переможцями одиночної змішаної естафети.

Упродовж гонки українці не заробили жодного штрафного кола і використали лише п'ять додаткових патронів. На фініші "синьо-жовті" на 3,3 секунди випередили швейцарців, а "бронза" дісталася збірній Латвії.

Юніорське Євро-2026 з біатлону. Одиночна змішана естафета

1. Україна (0+5) 37:29.1

2. Швейцарія (0+9) 3.3

3. Латвія (1+11) +17.9

4. Швеція (1+9) +27.2

5. Естонія (1+5) +1:07.6

6. Чехія (0+9) +1:20.5

Це друга медаль України на юніорському Євро-2026 з біатлону і перше "золото".

Першу нагороду на цьому турнірі українська збірна здобула в змішаній естафеті, де стала бронзовим призером.

Також це перше "золото" України на юніорському Євро з біатлону за шість років. Досі останню медаль найвищого ґатунку вигравала Катерина Бех у спринті 2020 року.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпійські ігри-2026.