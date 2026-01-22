- Дата публікації
Україна виграла "золото" юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Тетяна і Тарас Тарасюки тріумфували в одиночній змішаній естафеті.
Збірна України виборола "золото" на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2026, який відбувається у фінському місті Іматра.
Тетяна та Тарас Тарасюки стали переможцями одиночної змішаної естафети.
Упродовж гонки українці не заробили жодного штрафного кола і використали лише п'ять додаткових патронів. На фініші "синьо-жовті" на 3,3 секунди випередили швейцарців, а "бронза" дісталася збірній Латвії.
Юніорське Євро-2026 з біатлону. Одиночна змішана естафета
1. Україна (0+5) 37:29.1
2. Швейцарія (0+9) 3.3
3. Латвія (1+11) +17.9
4. Швеція (1+9) +27.2
5. Естонія (1+5) +1:07.6
6. Чехія (0+9) +1:20.5
Це друга медаль України на юніорському Євро-2026 з біатлону і перше "золото".
Першу нагороду на цьому турнірі українська збірна здобула в змішаній естафеті, де стала бронзовим призером.
Також це перше "золото" України на юніорському Євро з біатлону за шість років. Досі останню медаль найвищого ґатунку вигравала Катерина Бех у спринті 2020 року.
Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпійські ігри-2026.