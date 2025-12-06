- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики
Олександр Окіпнюк уперше в кар'єрі переміг на рівні Кубка світу.
Українець Олександр Окіпнюк став переможцем чоловічих змагань з лижної акробатики на першому етапі Кубка світу в Руці (Фінляндія).
У суперфіналі Окіпнюк набрав 130,56 бала і виграв "золото" змагань.
Срібним призером став швейцарець Пірмін Вернер (109,95 бала), а "бронзу" здобув американець Крістофер Лілліс (109,74 бала).
Ще один українець Дмитро Котовський посів сьоме місце.
Для 27-річного Окіпнюка це перша в кар'єрі перемога на рівні Кубка світу, досі в нього не було жодного подіуму. Він вийшов у лідери загального заліку.
Загалом це сьома перемога України в історії у чоловічій лижній акробатиці на рівні Кубка світу.
Наступний етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться у суботу, 20 грудня, в китайському Чжанцзякоу.