Проспорт
95
Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики

Олександр Окіпнюк уперше в кар'єрі переміг на рівні Кубка світу.

Максим Приходько
Олександр Окіпнюк

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

Українець Олександр Окіпнюк став переможцем чоловічих змагань з лижної акробатики на першому етапі Кубка світу в Руці (Фінляндія).

У суперфіналі Окіпнюк набрав 130,56 бала і виграв "золото" змагань.

Срібним призером став швейцарець Пірмін Вернер (109,95 бала), а "бронзу" здобув американець Крістофер Лілліс (109,74 бала).

Ще один українець Дмитро Котовський посів сьоме місце.

Для 27-річного Окіпнюка це перша в кар'єрі перемога на рівні Кубка світу, досі в нього не було жодного подіуму. Він вийшов у лідери загального заліку.

Загалом це сьома перемога України в історії у чоловічій лижній акробатиці на рівні Кубка світу.

Наступний етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться у суботу, 20 грудня, в китайському Чжанцзякоу.

