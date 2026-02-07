Україна виступила на перших змаганнях Олімпіади-2026: результат

Катерина Коцар / © Associated Press

Реклама

Україна виступила на перших змаганнях зимових Олімпійських ігор-2026, які напередодні стартували в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У суботу, 7 лютого, в офіційно перший змагальний день XXV зимової Олімпіади фристайлістка Катерина Коцар взяла участь у кваліфікації у жіночому слоупстайлі.

У першій спробі кваліфікації Коцар отримала оцінку 36,03 бала і стала 13-ю. Попереду ще одна спроба.

Реклама

До фіналу вийдуть 12 найкращих спортсменок за підсумками кваліфікації. Фінал у цій дисципліні відбудеться у понеділок, 9 лютого.

Зазначимо, що 25-річна Коцар першою в історії України відібралася на Олімпіаду одразу у двох видах фристайлу – слоупстайлі та бігейрі.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Реклама

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.