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Україна визначила склад на першу гонку нового сезону Кубка світу з біатлону
Сезон Кубка світу з біатлону-2026/27 розпочнеться 26 листопада чоловічою індивідуальною гонкою у Контіолахті.
Збірна України визначила склад на дебютний старт Кубка світу з біатлону-2026/27 — чоловічу індивідуальну гонку на першому етапі у фінському Контіолахті.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У першій стартовій групі на трасу вийдуть одразу два українці: Денис Насико та Віталій Мандзин. У другій групі стартує Дмитро Підручний, а в третій — Антон Дудченко.
Стартлист збірної України на чоловічу індивідуальну гонку в Контіолахті
15. Денис Насико
22. Віталій Мандзин
51. Дмитро Підручний
80. Антон Дудченко
Чоловіча індивідуальна гонка у Контіолахті відбудеться у четвер, 26 листопада, початок — о 17:10 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап Кубка світу.