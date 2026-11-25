Денис Насико / © biathlon.com.ua

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Збірна України визначила склад на дебютний старт Кубка світу з біатлону-2026/27 — чоловічу індивідуальну гонку на першому етапі у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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У першій стартовій групі на трасу вийдуть одразу два українці: Денис Насико та Віталій Мандзин. У другій групі стартує Дмитро Підручний, а в третій — Антон Дудченко.

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Стартлист збірної України на чоловічу індивідуальну гонку в Контіолахті

15. Денис Насико

22. Віталій Мандзин

51. Дмитро Підручний

80. Антон Дудченко

Чоловіча індивідуальна гонка у Контіолахті відбудеться у четвер, 26 листопада, початок — о 17:10 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап Кубка світу.

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