Україна визначилася зі складом на змішані естафети Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Антон Дудченко / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на змішані естафети в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Склади на гонки повідомили старші тренери команд, Микола Зоц та Надія Бєлова ексклюзивно для Суспільне Спорт.

Уперше гонку рівня Кубка світу з біатлону пробіжить Богдан Борковський, він увійшов до складу на класичну змішану естафету.

Одиночна змішана естафета: Антон Дудченко, Олександра Меркушина

Класична змішана естафета: Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина, Олена Городна

Обидві гонки відбудуться у неділю, 30 листопада. Одиночна змішана естафета розпочнеться о 15:00 за київським часом, а класична змішана естафета – о 17:40.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

