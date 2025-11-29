- Дата публікації
- Категорія
- Проспорт
- 67
- 1 хв
Україна визначилася зі складом на змішані естафети Кубка світу з біатлону в Естерсунді
Одиночна та класична змішані естафети відбудуться у неділю, 30 листопада.
Збірна України визначилася зі складом на змішані естафети в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.
Склади на гонки повідомили старші тренери команд, Микола Зоц та Надія Бєлова ексклюзивно для Суспільне Спорт.
Уперше гонку рівня Кубка світу з біатлону пробіжить Богдан Борковський, він увійшов до складу на класичну змішану естафету.
Одиночна змішана естафета: Антон Дудченко, Олександра Меркушина
Класична змішана естафета: Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина, Олена Городна
Обидві гонки відбудуться у неділю, 30 листопада. Одиночна змішана естафета розпочнеться о 15:00 за київським часом, а класична змішана естафета – о 17:40.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.