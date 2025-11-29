ТСН у соціальних мережах

Україна визначилася зі складом на змішані естафети Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Одиночна та класична змішані естафети відбудуться у неділю, 30 листопада.

Антон Дудченко

Антон Дудченко / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на змішані естафети в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Склади на гонки повідомили старші тренери команд, Микола Зоц та Надія Бєлова ексклюзивно для Суспільне Спорт.

Уперше гонку рівня Кубка світу з біатлону пробіжить Богдан Борковський, він увійшов до складу на класичну змішану естафету.

Одиночна змішана естафета: Антон Дудченко, Олександра Меркушина

Класична змішана естафета: Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина, Олена Городна

Обидві гонки відбудуться у неділю, 30 листопада. Одиночна змішана естафета розпочнеться о 15:00 за київським часом, а класична змішана естафета – о 17:40.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

