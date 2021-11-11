Україна є одним із варіантів проведення реваншу між Усиком та Джошуа - промоутер

Остаточне рішення повинні ухвалити до кінця 2021 року.

Промоутер Олександр Красюк, який веде справи чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика, розповів подробиці щодо бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Так, в коментарі для Sky Sports, Красюк наголосив на тому, що повторна дуель Усика та Джошуа дійсно може відбутися в Україні. Утім, розглядаються й інші варіанти.

"Плануємо зустрітися з Едді Хірном протягом найближчих тижнів, щоб розпочати переговори. Розглядаємо Україну, Велику Британію та Середній Схід для проведення реваншу. Сподіваюся, до кінця 2021 року ухвалимо остаточне рішення.

Ми на 100% були обізнані про реванш. Ми дали слово, і все прописали на папері. Бій за звання абсолютного чемпіона світу? Немає жодного ґрунту для розчарування, все йде так, як ми планували.

Ф'юрі має підтвердити свій чемпіонський статус та провести обов'язковий титульний захист. Але все залежить від нього та його команди. Зі свого боку, ми, як і раніше, робимо ставку на реванш з Джошуа як на пріоритетний варіант", - сказав Красюк.

Зазначимо, що Усик зібрав свої пояси саме в бою з Джошуа, коли переміг його наприкінці вересня.

Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. В його активі 19 перемог;

Реванш Усика та Джошуа планують провести навесні 2022 року.

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