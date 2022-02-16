"Україна — єдина": динамівці у День єднання записали емоційне відеозвернення

"Україна — єдина": динамівці у День єднання записали емоційне відеозвернення

Футболісти зазначають, що народились та виросли у різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна — Україна, і вони горді з того, що є українцями.

Гравці київського "Динамо", ексфутболісти "біло-синіх", представники тренерського штабу у День єднання підтримали Україну та записали емоційний ролик з нагоди свята.

"Вони народились та виросли у різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна - це наша єдина Україна", — йдеться на сайті клубу.

Футболісти зазначають, що народились та виросли у різних куточках країни і горді з того, що є українцями.

Зокрема, у ролику знялися:

Георгій Бущан , який зазначив, що "народився в Одесі, перлині українського узбережжя";

, який зазначив, що "народився в Одесі, перлині українського узбережжя"; Руслан Нещерет — "народився в Мукачеві, у самому центрі Європи";

— "народився в Мукачеві, у самому центрі Європи"; ексдинамівець, гравець англійського "Вестгему" Андрій Ярмоленко сказав, що "виріс у Чернігові і завжди пишався тим, що є українцем;

сказав, що "виріс у Чернігові і завжди пишався тим, що є українцем; Ілля Забарний — "корінний киянин, моє місто завжди було і буде українським";

— "корінний киянин, моє місто завжди було і буде українським"; Артем Бєсєдін — "харків'янин, моє місто називають першою столицею України";

— "харків'янин, моє місто називають першою столицею України"; Віталій Буяльський з Вінничини;

з Вінничини; ексдинамівець, який нещодавно перейшов до англійського "Евертону" Віталій Миколенко з Черкас;

з Черкас; Віктор Циганков , який сказав, що "народився в Ізраїлі, але моя батьківщина Україна";

, який сказав, що "народився в Ізраїлі, але моя батьківщина Україна"; Сергій Сидорчук — "моє коріння із Запоріжжя, козацькому роду нема переводу";

— "моє коріння із Запоріжжя, козацькому роду нема переводу"; Микола Шапаренко з Донецької області — "Україна для мене понад усе".

Завершив звернення асистент головного тенера "Динамо", колишній гравець "біло-синіх" Огнєн Вукоєвіч словами: "Україна – це Європа".

Нагадаємо, що президент Зеленський вирішив запровадити 16 лютого в Україні нове свято — День єднання.

Читайте також: