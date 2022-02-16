"Україна — єдина": динамівці у День єднання записали емоційне відеозвернення

Футболісти зазначають, що народились та виросли у різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна — Україна, і вони горді з того, що є українцями.
Гравці київського "Динамо", ексфутболісти "біло-синіх", представники тренерського штабу у День єднання підтримали Україну та записали емоційний ролик з нагоди свята.
"Вони народились та виросли у різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна - це наша єдина Україна", — йдеться на сайті клубу.
Футболісти зазначають, що народились та виросли у різних куточках країни і горді з того, що є українцями.
Зокрема, у ролику знялися:
- Георгій Бущан, який зазначив, що "народився в Одесі, перлині українського узбережжя";
- Руслан Нещерет — "народився в Мукачеві, у самому центрі Європи";
- ексдинамівець, гравець англійського "Вестгему" Андрій Ярмоленко сказав, що "виріс у Чернігові і завжди пишався тим, що є українцем;
- Ілля Забарний — "корінний киянин, моє місто завжди було і буде українським";
- Артем Бєсєдін — "харків'янин, моє місто називають першою столицею України";
- Віталій Буяльський з Вінничини;
- ексдинамівець, який нещодавно перейшов до англійського "Евертону" Віталій Миколенко з Черкас;
- Віктор Циганков, який сказав, що "народився в Ізраїлі, але моя батьківщина Україна";
- Сергій Сидорчук — "моє коріння із Запоріжжя, козацькому роду нема переводу";
- Микола Шапаренко з Донецької області — "Україна для мене понад усе".
Завершив звернення асистент головного тенера "Динамо", колишній гравець "біло-синіх" Огнєн Вукоєвіч словами: "Україна – це Європа".
Нагадаємо, що президент Зеленський вирішив запровадити 16 лютого в Україні нове свято — День єднання.
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