Україна з чотирма нагородами фінішувала в топ-5 медального заліку на Кубку Європи з дзюдо

В італійському муніципалітеті Річчоне завершився етап відкритого Кубка Європи з дзюдо, на якому українці вибороли чотири нагороди.

В активі українських дзюдоїстів одне "золото" та три "бронзи".

У перший змагальний день Дільшот Халматов (вагова категорія 60 кг) та Артем Хомула (до 73 кг) вибороли бронзові нагороди.

Ще одну бронзову медаль до скарбнички нашої команди поклав Станіслав Гунченко (до 90 кг).

Єдине "золото" для України на турнірі в Італії завоював Яків Хаммо (понад 100 кг). Українець виграв чотири сутички поспіль, зокрема у фіналі здолав італійця Лоренцо Агро Сілвайна.

Зазначимо, що такий результат дозволив українцям посісти п'яте місце у підсумковому медальному заліку, який виграла команда Франції.

Медальний залік European Open у Річчоне (топ-10)

1. Франція - 4 "золота" + 2 "срібла" + 6 "бронз" (12)

2. Іспанія - 2+1+1 (4)

3. Азербайджан - 1+3+2 (6)

4. Німеччина - 1+2+4 (7)

5. Україна - 1+0+3 (4)

6. Нідерланди - 1+0+2 (3)

7. Ізраїль - 1+0+1 (2)

7. Туреччина - 1+0+1 (2)

7. Велика Британія - 1+0+1 (2)

7. Бразилія - 1+0+1 (2)

Раніше повідомлялося, що Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2022 з греко-римської боротьби.

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