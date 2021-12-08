Україна з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з текболу

Гром та Терез перемогли суперників з Лівану.
Україна здобула першу перемогу на Чемпіонаті світу з текболу в польській Ґливиці.
Іван Гром та Анастасія Терех виграли в міксті у леванської пари Мохамед Хафес та Марія Чедид з рахунком 12:7, 12:6.
Це був перший поєдинок дня в груповому турнірі.
Для Терех ця гра стала дебютною на рівні чемпіонату світу.
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