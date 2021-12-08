Україна з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з текболу

Україна з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з текболу

Гром та Терез перемогли суперників з Лівану.

Україна здобула першу перемогу на Чемпіонаті світу з текболу в польській Ґливиці.

Іван Гром та Анастасія Терех виграли в міксті у леванської пари Мохамед Хафес та Марія Чедид з рахунком 12:7, 12:6.

Це був перший поєдинок дня в груповому турнірі.

Для Терех ця гра стала дебютною на рівні чемпіонату світу.

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