Україна з рекордом здобула перше "золото" на Паралімпіаді-2024

Олександр Комаров виборов свою другу нагороду на Іграх у Парижі.

Плавець Олександр Комаров приніс Україні першу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

Він став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S5). У фіналі українець побив паралімпійський рекорд, фінішувавши з результатом 1:07,77 хвилини.

Для Комарова це друга нагорода на Іграх у Парижі. У перший змагальний день Олександр став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5),

Загалом Комаров здобув чотири медалі на Паралімпіадах. У Ріо-де-Жанейро-2016 він виграв "золото" у естафеті 4х100 м вільним стилем та особисту "бронзу" на 100-метрівці вільним стилем.

Наразі у скарбничці збірної України вже сім медалей на Паралімпіаді-2024: одна золота, чотири срібні та дві бронзові.

Крім Комарова, у другий змагальний день, 30 серпня, медалі серед українців уже виграли Владислав Білий ("срібло" в метанні списа у класі F38) та Ірина Пойда ("срібло" в плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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