Україна з шаленим відривом виграла медальний залік Дефлімпіади, виборовши рекордну кількість нагород

Українська збірна тріумфально завершила свій виступ на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що відбулися в бразильському Кашіас-ду-Сул.
В останній змагальний день наша футбольна збірна вдруге в історії завоювала "золото" Дефлімпіади. Це стало жирною крапкою переможного виступу українських дефлімпійців у Бразилії.
Всього на змаганнях, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, наша дефлімпійська збірна виграла 138 медалей (62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових).
Це рекордний результат України в історії виступів на Дефлімпіадах - як за кількістю "золота", так і за загальною кількістю медалей.
Українська збірна з величезним відривом тріуфувала в медальному заліку Дефлімпіади. "Синьо-жовті" випередили найближчих переслідувачів із США на 42 золоті нагороди та 83 медалі загалом.
Підсумковий медальний залік Дефлімпіади-2021: топ-10
1. Україна - 62+38+38 (138)
2. США - 20+11+24 (55)
3. Іран - 14+12+14 (40)
4. Японія - 12+8+10 (30)
5. Південна Корея - 11+18+14 (43)
6. Польща - 8+22+12 (42)
7. Туреччина - 8+19+19 (45)
8. Франція - 8+3+5 (16)
9. Індія - 8+1+8 (17)
10. Німеччина - 5+8+6 (19)
Нагадаємо, що українські паралімпійці вшосте в історії виграли чемпіонат світу з футболу.
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