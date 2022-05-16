Україна з шаленим відривом виграла медальний залік Дефлімпіади, виборовши рекордну кількість нагород

Українська збірна тріумфально завершила свій виступ на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що відбулися в бразильському Кашіас-ду-Сул.

В останній змагальний день наша футбольна збірна вдруге в історії завоювала "золото" Дефлімпіади. Це стало жирною крапкою переможного виступу українських дефлімпійців у Бразилії.

Всього на змаганнях, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, наша дефлімпійська збірна виграла 138 медалей (62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових).

Це рекордний результат України в історії виступів на Дефлімпіадах - як за кількістю "золота", так і за загальною кількістю медалей.

Українська збірна з величезним відривом тріуфувала в медальному заліку Дефлімпіади. "Синьо-жовті" випередили найближчих переслідувачів із США на 42 золоті нагороди та 83 медалі загалом.

Підсумковий медальний залік Дефлімпіади-2021: топ-10

1. Україна - 62+38+38 (138)

2. США - 20+11+24 (55)

3. Іран - 14+12+14 (40)

4. Японія - 12+8+10 (30)

5. Південна Корея - 11+18+14 (43)

6. Польща - 8+22+12 (42)

7. Туреччина - 8+19+19 (45)

8. Франція - 8+3+5 (16)

9. Індія - 8+1+8 (17)

10. Німеччина - 5+8+6 (19)

Нагадаємо, що українські паралімпійці вшосте в історії виграли чемпіонат світу з футболу.

Читайте також:

Розгорнув український прапор: Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами "Вест Гема"

"Путін - х*йло": естонські фанати присвятили банер кремлівському диктатору (фото)

Лідер молодіжної збірної України отримав жахливу травму - Ротань