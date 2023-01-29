Україна – за крок від "квітів": результати останньої гонки на чемпіонаті Європи з біатлону

У неділю, 29 січня, чемпіонат Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайде завершився одиночною змішаною естафетою.

У цій дисципліні Україну представляли Олена Білосюк та Богдан Цимбал.

На жаль, на третьому етапі під час першої стрільби Олена заробила одразу два кола штрафу. Крім того, сумарно українці використали 10 додаткових патронів. Це дозволило "синьо-жовтим" фінішувати лише сьомими – за крок від потрапляння до квіткової церемонії.

Перемогли в синглміксті норвежці. "Срібло" завоювала швейцарці, а "бронзу" – французи.

Чемпіонат Європи з біатлону-2023: результати одиночної змішаної естафети

1. Норвегія (0+9) 34:34.7

2. Швейцарія (0+9) +16.6

3. Франція (0+7) +21.0

4. Молдова (0+6) +22.5

5. Австрія (0+9) +42.9

6. Німеччина (0+11) +1:04.5

7. Україна (2+10) +1:12.4

Додамо, що раніше сьогодні відбулася класична змішана естафета, де Україна фінішувала в топ-5.

Отже, на чемпіонаті Європи-2023 українська збірна виборола три медалі. Юлія Джима здобула "срібло" в жіночій індивідуальній гонці, після чого Антон Дудченко виграв "срібло" в аналогічній дисципліні у чоловіків. Єдину золоту нагороду нашій країні принесла Анастасія Меркушина в спринті.

Континентальна першість стала останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 8-го до 19 лютого німецький Обергоф.

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