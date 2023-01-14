Україна – за межами топ-10: результати жіночої естафети на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

Виграла гонку команда Норвегії.
У суботу, 14 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча естафета.
Українську збірну в ній представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Білосюк.
"Синьо-жовті" змогли уникнути штрафних кіл, але використали аж 11 додаткових патронів, що в підсумку дозволило нашій команді фінішувати лише 11-ю.
Перемогу в естафеті здобули норвежки. Друге місце посіла Німеччина, третьою стала Італія .
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої естафети в Рупольдінгу
1. Норвегія (0+6) 1:03.00.6
2. Німеччина (0+10) +15.3
3. Італія (0+4) +33.5
4. Швейцарія (0+10) +36.3
5. Чехія (0+7) +57.6
6. Франція (2+9) +1:20.1
...
11. Україна (0+11) +3:11.7
У неділю, 15 січня, німецький етап завершиться чоловічим та жіночим масстартами. Початок – о 13:30 та 15:45 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
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