Україна зацікавлена в проведенні матчу за Суперкубок УЄФА у 2024 або 2025 році - Зеленський

Україна зацікавлена в проведенні матчу за Суперкубок УЄФА у 2024 або 2025 році - Зеленський

Президент України зустрівся з очільником УЄФА Александером Чеферіном.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіном, який прибув до нашої країни з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Також Українська асоціація футболу розглядає можливість подання заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

"Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", - сказав Зеленський.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Чеферіну орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

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