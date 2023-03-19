Україна закінчила сезон без медалей: результати останньої гонки Кубка світу з біатлону-2022/23

Вперше в історії українці не виграли жодної нагороди за сезон Кубка світу з біатлону.

У неділю, 19 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у норвезькому Голменколлені відбулася жіноча гонка з масовим стартом. Саме нею закрився біатлонний сезон.

На жаль, Україна не мала представництва в цій гонці. Жодна з наших біатлоністок не змогла відібратися до цієї дисципліни.

Останню гонку біатлонного сезону виграла шведка Ганна Еберг. Другою стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланн, а топ-3 замкнула француженка Анаїс Шевальє-Буше.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого масстарту в Голменколлені

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) 36:33.5

2. Марте Олсбю Ройзеланн (Норвегія, 0+1+0+0) +22.6

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 1+1+0+1) +43.7

4. Ганна Кебінгер (Німеччина, 0+0+0+1) +46.5

5. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+2+2) +56.5

6. Деніз Геррман-Вік (Німеччина, 1+2+0+0) +57.1

Таким чином, біатлонний сезон-2022/23 завершено. На жаль, для України цей сезон Кубка світу з біатлону став першим в історії, який вона завершила без медалей.

Починаючи від сезону 1992/93, коли українські біатлоністи почали виступи на турнірах, у кожному з них вдавалося закінчити Кубок світу бодай з однією нагородою.

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