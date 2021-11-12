"Україна закриє вас": Мілевський порівняв українську збірну та російську

Артем переконаний, що перевага на боці "синьо-жовтих".

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, який цього року вирішив повісити бутси на цвях, порівняв силу збірних України та Росії.

На думку Артема, українська збірна є сильнішою на футбольному полі.

"Я вважаю, що збірна України вас закриє. Україна в плані футболу закриє Росію. Українські футболісти сильніші, і вони знають, що вони роблять. Те, що я побачив у виконанні російських гравців в останніх матчах, - це трохи інше", - сказав Мілевський російському YouTube-каналу Коммент.Шоу.

Коли ведучий запитав, чому Росія зберігає шанси вийти на ЧС-2022 з першого місця відбіркової групи, а Україна - ні, Мілевський відповів: "А коли нам дозволять в одній групі бути? Україні з Росією? Оце було б!"

Більшу частину своєї кар'єри Мілевський провів у "Динамо", за яке провів 241 матч і забив 82 м'ячі;

Артем також пограв у Туреччині, Хорватії, Румунії, Росії, Білорусі та Угорщині;

Його останнім клубом був "Минай", з якого він пішов після закінчення минулого сезону;

після закінчення минулого сезону; У складі збірної України форвард зіграв 50 матчів і забив 8 м'ячів.

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