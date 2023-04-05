Україна залишається у спільній заявці з трьома іншими країнами на проведення ЧС-2030 з футболу

Україна залишається у спільній заявці з Іспанією, Португалією та Марокко на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Про це на Конгресі УЕФА в Лісабоні повідомив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

"У нас ж амбіція – разом з Іспанією, Марокко та Україною – організувати чемпіонат світу-2030 спільною заявкою, поміж двох берегів Середземного моря, провести перший в історії чемпіонат світу, який об'єднує спорт та найкращі цінності двох континентів: Європи та Африки", – цитує слова прем'єр-міністра Португалії CNN.

Через сім місяців після початку повномасштабної війни Україна доєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030 з футболу.

Проте згодом країни ЄС почали розглядати варіант із заміною України на Марокко у зв'язку з продовженням активних бойових дій на території України та постійними ракетними обстрілами з боку Росії, а також через ситуацію з президентом УАФ Андрієм Павелком, якого підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

У березні цього року Марокко приєднали до спільної заявки з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу-2030. Водночас, остаточне рішення щодо можливості України бути співгосподаркою турніру ухвалять пізніше.

Крім спільної заяви Іспанії, Португалії, України та Марокко, на проведення турніру претендують коаліції Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також Уругваю, Аргентини, Парагваю та Чилі.

Нагадаємо, Україна одного разу в своїй історії вже приймала великий футбольний форум – 2012 року наша країна спільно з Польщею провела чемпіонат Європи. Крім того, 2018 року в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів.

Читайте також:

Був єдиним кандидатом: президента УЄФА переобрали ще на чотири роки

Удвічі більше, ніж отримує Роналду: саудівський клуб заманює Мессі космічними грошима

Роналду оформив дубль і допоміг "Аль-Насру" розбити суперника в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)