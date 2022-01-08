Україна замкнула топ-10 у першій змішаній естафеті сезону на Кубку світу з біатлону

Україна замкнула топ-10 у першій змішаній естафеті сезону на Кубку світу з біатлону

Перемогла в гонці команда Норвегії.

У суботу, 8 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася класична змішана естафета.

Україну в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Валентина Семеренко та Юлія Джима. На фініші українська збірна посіла 10-те місце.

Виграла змішану естефету команда Норвегії. Другою стала Білорусь. Замкнула топ-3 збірна Франції.

1. Норвегія (0+6) 1:28:51.4

2. Білорусь (0+5) +23.1

3. Франція (0+11) +2:01.3

...

10. Україна (0+12) +4:00.9

Сьогодні о 15:45 також відбудеться одиночна змішана естафета, де українську команду представлять Артем Тищенко і Дар'я Блашко.

У неділю, 9 січня, етап у Обергофі завершиться гонками переслідування у чоловіків і жінок.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Читайте також:

Кубок світу з біатлону-2021/22: повний календар, розклад усіх гонок

Один українець - у топ-20: результати першої гонки на Кубку світу з біатлону після різдвяної перерви

Одна українка - у топ-15: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Обергофі