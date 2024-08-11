Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024: скільки медалей завоювали наші спортсмени

На Іграх у Парижі українські олімпійці виграли дванадцять нагород.
У неділю, 11 серпня, Україна завершила виступ на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Останнім українським спортсменом, який виступив на ОІ-2024, став борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе. У сутичці за "бронзу" він поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову.
Таким чином, за 16 змагальних днів на Іграх у Парижі українські олімпійці виграли дванадцять нагород: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові.
Остаточне місце України в медальному заліку визначиться після завершення усіх змагань 11 серпня.
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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту.
Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року.
На ОІ-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце в медальному заліку.
Усі медалі України на літніх Олімпійських іграх
|Олімпіада
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Кількість медалей
|Атланта-1996
|9
|2
|12
|23
|Сідней-2000
|3
|10
|10
|23
|Афіни-2004
|8
|5
|9
|22
|Пекін-2008
|7
|5
|15
|27
|Лондон-2012
|6
|5
|9
|20
|Ріо-2016
|2
|5
|4
|11
|Токіо-2020
|1
|6
|12
|19
|Париж-2024
|3
|5
|4
|12
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