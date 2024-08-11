Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024: скільки медалей завоювали наші спортсмени

На Іграх у Парижі українські олімпійці виграли дванадцять нагород.

У неділю, 11 серпня, Україна завершила виступ на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Останнім українським спортсменом, який виступив на ОІ-2024, став борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе. У сутичці за "бронзу" він поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову.

Таким чином, за 16 змагальних днів на Іграх у Парижі українські олімпійці виграли дванадцять нагород: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові.

Остаточне місце України в медальному заліку визначиться після завершення усіх змагань 11 серпня.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту.

Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року.

На ОІ-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце в медальному заліку.

Усі медалі України на літніх Олімпійських іграх

Олімпіада Золото Срібло Бронза Кількість медалей Атланта-1996 9 2 12 23 Сідней-2000 3 10 10 23 Афіни-2004 8 5 9 22 Пекін-2008 7 5 15 27 Лондон-2012 6 5 9 20 Ріо-2016 2 5 4 11 Токіо-2020 1 6 12 19 Париж-2024 3 5 4 12

Підсумки Олімпійських Ігор 2024 для України: здобутки та успіхи

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