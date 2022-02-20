Україна завершила виступи на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні: результати останнього змагання

Україна завершила виступи на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні: результати останнього змагання

Представниця "синьо-жовтої" команди показала найкращий результат у лижних перегонах за останні 8 років.

У неділю, 20 лютого, збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Останніми із "синьо-жовтої" команди на старт у столиці Китаю вийшли лижниці Марина Анцибор та Вікторія Олех - вони взяли участь у жіночому масстарті.

Боротьбу за медалі українки не вели. Найкращий результат серед них показала Анцибор - 37 місце . Олех фінішувала 58-ю .

Переможницею гонки стала норвежка Тереза Йохауг, "срібло" виграла Джессіка Діггінс зі США, а "бронзу" - Кертту Нісканен з Фінляндії.

Зазначимо, що результат Анцибор став найкращим для України в лижних перегонах як на Олімпіаді в Пекіні, так і за останні 8 років.

Лижні перегони. Масстарт (жінки)

1. Тереза Йохауг (Норвегія) 1:24:54.0

2. Джессі Діггінс (США) +1:43.3

3. Кертту Нісканен (Фінляндія)

...

37. Марина Анцибор (Україна) +10:37.3

58. Вікторія Олех (Україна) +21:28.1

Нагадаємо, додому з Ігор у столиці Піднебесної українські олімпійці поїдуть з однією нагородою - фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

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