Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2020: скільки завоювали медалей

За 12 змагальних днів "синьо-жовті" здобули 98 нагород, з яких 24 - найвищого ґатунку.

У неділю, 5 вересня, збірна України закінчила свої виступи на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Упродовж 12 змагальних днів 143 наші паралімпійці боролися за нагороди у 15 видах спорту.

Останніми честь України у Токіо захищали стрільці - Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік змагалися у стрільбі з гвинтівки з положення лежачи з 50 метрів. До фіналу дійшла лише Щетнік, яка у підсумку посіла восьме місце.

Таким чином, на Іграх у столиці Японії українські паралімпійці зуміли виграти 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. "Синьо-жовті" фінішували на шостому місці в медальному заліку і стали п'ятими за кількістю завойованих нагород.

Це другий результат в історії Паралімпіад для України. Більше медалей "синьо-жовті" взяли тільки в 2016 році в Ріо - 117.

Україна на літніх Паралімпіадах

Олімпіада Золото Срібло Бронза Кількість медалей Атланта-1996 1 4 2 7 Сідней-2000 3 20 14 37 Афіни-2004 24 12 19 55 Пекін-2008 24 18 32 74 Лондон-2012 32 24 28 84 Ріо-2016 41 37 39 117 Токіо-2020 24 47 27 98

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