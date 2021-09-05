Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2020: скільки завоювали медалей

За 12 змагальних днів "синьо-жовті" здобули 98 нагород, з яких 24 - найвищого ґатунку.
У неділю, 5 вересня, збірна України закінчила свої виступи на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Упродовж 12 змагальних днів 143 наші паралімпійці боролися за нагороди у 15 видах спорту.
Останніми честь України у Токіо захищали стрільці - Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік змагалися у стрільбі з гвинтівки з положення лежачи з 50 метрів. До фіналу дійшла лише Щетнік, яка у підсумку посіла восьме місце.
Таким чином, на Іграх у столиці Японії українські паралімпійці зуміли виграти 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. "Синьо-жовті" фінішували на шостому місці в медальному заліку і стали п'ятими за кількістю завойованих нагород.
Це другий результат в історії Паралімпіад для України. Більше медалей "синьо-жовті" взяли тільки в 2016 році в Ріо - 117.
Україна на літніх Паралімпіадах
|Олімпіада
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Кількість медалей
|Атланта-1996
|1
|4
|2
|7
|Сідней-2000
|3
|20
|14
|37
|Афіни-2004
|24
|12
|19
|55
|Пекін-2008
|24
|18
|32
|74
|Лондон-2012
|32
|24
|28
|84
|Ріо-2016
|41
|37
|39
|117
|Токіо-2020
|24
|47
|27
|98
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