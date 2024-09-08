Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2024: скільки здобула медалей

"Синьо-жовті" вибороли 82 нагороди, з яких 22 – золоті.
У неділю, 8 вересня, збірна України закінчила свої виступи на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.
Упродовж 11 змагальних днів наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.
Україна посіла сьоме місце в медальному заліку та стала п'ятою за кількістю виграних нагород. За кількістю завойованих медалей це четвертий результат в історії виступів "синьо-жовтих" на Паралімпіадах.
Найбільшу кількість нагород на Паралімпійських іграх у французькій столиці Україна виборола у плаванні (40), лідером за медалями став плавець Андрій Трусов, на рахунку якого п'ять нагород.
Україну на Паралімпіаді в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.
Україна на літніх Паралімпіадах
|Олімпіада
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Кількість медалей
|Атланта-1996
|1
|4
|2
|7
|Сідней-2000
|3
|20
|14
|37
|Афіни-2004
|24
|12
|19
|55
|Пекін-2008
|24
|18
|32
|74
|Лондон-2012
|32
|24
|28
|84
|Ріо-2016
|41
|37
|39
|117
|Токіо-2020
|24
|47
|27
|98
|Париж-2024
|22
|28
|32
|82
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