Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2024: скільки здобула медалей

У неділю, 8 вересня, збірна України закінчила свої виступи на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Упродовж 11 змагальних днів наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку та стала п'ятою за кількістю виграних нагород. За кількістю завойованих медалей це четвертий результат в історії виступів "синьо-жовтих" на Паралімпіадах.

Найбільшу кількість нагород на Паралімпійських іграх у французькій столиці Україна виборола у плаванні (40), лідером за медалями став плавець Андрій Трусов, на рахунку якого п'ять нагород.

Україну на Паралімпіаді в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Україна на літніх Паралімпіадах

Олімпіада Золото Срібло Бронза Кількість медалей Атланта-1996 1 4 2 7 Сідней-2000 3 20 14 37 Афіни-2004 24 12 19 55 Пекін-2008 24 18 32 74 Лондон-2012 32 24 28 84 Ріо-2016 41 37 39 117 Токіо-2020 24 47 27 98 Париж-2024 22 28 32 82

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