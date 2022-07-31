Україна завершила виступи на ЄЮОФ-2022 з 18 нагородами: підсумковий медальний залік

Упродовж змагань наша команда завювала по 6 нагород кожного ґатунку, що дозволило їй у підсумку посісти сьоме місце в медальному заліку.

Найкращий результат українці показали в дзюдо, де вибороли шість медалей, серед яких три "золота". Чемпіонами ЄЮОФ-2022 стали Єлизавета Литвиненко (до 78 кг), Діана Семченко (понад 78 кг) та Станіслав Корчемлюк (до 81 кг).

В останній день змагань українські дзюдоїсти також здобули "срібло" в змішаних командних змаганнях, де збірну представляли одразу 9 спортсменів: Назар Вісков, Іван Казіміров, Станіслав Корчемлюк, Олексій Болдирєв, Федір Ярошенко, Тетяна Лімзаєва, Юлія Кузьменко, Єлизавета Литвиненко та Діана Семченко.

Ще сім нагород збірна України здобула у спортивній гімнастиці. Зокрема, 4 з них приніс 16-річний Радомир Стельмах, який став чемпіоном особистого багатоборства. В останній день він додав до свого активу "бронзу" на паралельних брусах, а Анна Лащевська виграла "срібло" на колоді.

На рахунку "синьо-жовтих" 3 медалі у плаванні. Серед них - одне "золото" Миколи Котенка на дистанції 200 метрів батерфляєм.

Єдину медаль у легкій атлетиці нашій країні принесла Ольга Машанєнкова, яка виграла забіг на 400 метрів з бар'єрами.

Усі медалі України на ЄЮОФ-2022

"Золото": Радомир Стельмах (спортивна гімнастика, індивідуальне багатоборство), Микола Котенко (плавання, 200 м, батерфляй), Станіслав Корчемлюк (дзюдо, до 81 кг), Ольга Машанєнкова (легка атлетика, біг, 400 м/б), Єлизавета Литвиненко (дзюдо, до 78 кг), Діана Семченко (дзюдо, понад 78 кг).

Радомир Стельмах (спортивна гімнастика, індивідуальне багатоборство), Микола Котенко (плавання, 200 м, батерфляй), Станіслав Корчемлюк (дзюдо, до 81 кг), Ольга Машанєнкова (легка атлетика, біг, 400 м/б), Єлизавета Литвиненко (дзюдо, до 78 кг), Діана Семченко (дзюдо, понад 78 кг). "Срібло": Радомир Стельмах (спортивна гімнастика, вільні вправи + кінь), Дмитро Прудко (спортивна гімнастика, кільця), Іван Грабарчук (плавання, 100 м, батерфляй), Анна Лащевська (спортивна гімнастика, колода), змішана команда України (дзюдо).

Радомир Стельмах (спортивна гімнастика, вільні вправи + кінь), Дмитро Прудко (спортивна гімнастика, кільця), Іван Грабарчук (плавання, 100 м, батерфляй), Анна Лащевська (спортивна гімнастика, колода), змішана команда України (дзюдо). "Бронза": Назар Вісков (дзюдо, до 60 кг), Іван Казіміров (дзюдо, до 73 кг), Радомир Стельмах та Анна Лащевська (спортивна гімнастика, пари), Денис Мялковський (плавання, 200 м, спина), Микита Кудінов (плавання, 50 м, вільний стиль), Радомир Стельмах (спортивна гімнастика, паралельні бруси).

Підсумковий медальний залік ЄЮОФ-2022 (топ-10)

1. Італія - 21 золота медаль + 12 срібних + 14 бронзових (47)

2. Німеччина - 9+8+15 (32)

3. Іспанія - 8+7+4 (19)

4. Велика Британія - 7+5+6 (18)

5. Угорщина - 6+9+9 (24)

6. Франція - 6+7+4 (17)

7. Україна - 6+6+6 (18)

8. Румунія - 5+8+6 (19)

9. Туреччина - 5+8+1 (14)

10. Польща - 5+5+10 (20)

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