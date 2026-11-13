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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Україна завершила юнацьку Олімпіаду-2026 з 9 нагородами: підсумковий медальний залік

На IV літніх юнацьких Олімпійських іграх в Африці українські спортсмени здобули три "золота", три "срібла" та три "бронзи".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України на юнацькій Олімпіаді-2026

Збірна України на юнацькій Олімпіаді-2026 / © НОК України

Україна завершила виступи на літніх юнацьких Олімпійських іграх-2026, які відбувалися від 31 жовтня до 13 листопада у Сенегалі, з дев'ятьма нагородами.

Збірну України на IV літніх юнацьких Олімпійських іграх в Африці представляли 38 спортсменів — 11 юнаків та 27 дівчат, які змагалися у 14 дисциплінах, зокрема у футзалі, дзюдо, легкій атлетиці, фехтуванні, плаванні, пляжній боротьбі та інших.

Загалом українські спортсмени здобули дев'ять медалей — три "золота", три "срібла" та три "бронзи". У підсумковому медальному заліку Україна посіла одинадцяте місце.

Переможцем медального заліку став Китай — 33 нагороди, з яких 18 — золотих.

Усі медалі України на юнацьких Олімпійських іграх-2026

"Золото": Хазар Гейдаров (дзюдо), Міланія Кохан (метання молота), дівоча збірна України (футзал)

"Срібло": Аліна Дмитрук (фехтування), Віталій Тарасюк (спортивна ходьба), Ніколь Джурик (брейкінг)

"Бронза": Дарина Козка (спортивна ходьба), Микита Кузьменко (пляжна боротьба), Євангеліна Петрук (бокс)

Медальний залік юнацької Олімпіади-2026: топ-11

1. Китай — 18 "золота" + 8 "срібла" + 7 "бронза" = 33 медалі

2. Японія — 11 + 8 + 9 = 28

4. Єгипет — 6 + 1 + 5 = 12

5. Ефіопія — 5 + 3 + 0 = 8

6. Сенегал — 5 + 0 + 7 = 12

7. Франція — 4 + 5 + 4 = 13

8. Кенія — 4 + 2 + 0 = 6

9. ПАР — 3 + 5 + 3 = 11

10. Хорватія — 3 + 4 + 0 = 7

11. Україна — 3 + 3 + 3 = 9

Раніше повідомлялося, що титулований український призер Олімпіади оголосив про завершення кар'єри.

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