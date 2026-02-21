ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Україна завершила виступи на Олімпійських іграх-2026 без медалей

"Синьо-жовті" втретє в історії не здобули жодної нагороди на зимовій Олімпіаді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 без медалей.

Останнім змаганням для України на Олімпіаді-2026 повинен був стати жіночий масстарт у лижних перегонах, запланований на день закриття Ігор — суботу, 22 лютого.

Там збиралася взяти участь лише одна з чотирьох українок — Анастасія Нікон. Проте через хворобу українська лижниця не бігтиме гонку, повідомили ексклюзивно для Суспільне Спорт у збірній Україні.

Таким чином, Україна вже завершила виступи на Олімпійських іграх-2026. У доробку "синьо-жовтих" жодної нагороди.

Це третій випадок в історії, коли Україна залишилася без медалей на зимових Олімпіадах. До цього наша збірна не здобула жодної нагороди на Іграх 2002-го та 2010 року.

Загалом за дев'ять зимових Олімпійських ігор (1994-2026) збірна України виборола дев'ять медалей: три "золота", два "срібла" та чотири "бронзи".

Зимові Олімпійські ігри-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо розпочалися 6 лютого і триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie