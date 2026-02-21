Україна завершила виступи на Олімпійських іграх-2026 без медалей

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Реклама

Збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 без медалей.

Останнім змаганням для України на Олімпіаді-2026 повинен був стати жіночий масстарт у лижних перегонах, запланований на день закриття Ігор — суботу, 22 лютого.

Там збиралася взяти участь лише одна з чотирьох українок — Анастасія Нікон. Проте через хворобу українська лижниця не бігтиме гонку, повідомили ексклюзивно для Суспільне Спорт у збірній Україні.

Реклама

Таким чином, Україна вже завершила виступи на Олімпійських іграх-2026. У доробку "синьо-жовтих" жодної нагороди.

Це третій випадок в історії, коли Україна залишилася без медалей на зимових Олімпіадах. До цього наша збірна не здобула жодної нагороди на Іграх 2002-го та 2010 року.

Загалом за дев'ять зимових Олімпійських ігор (1994-2026) збірна України виборола дев'ять медалей: три "золота", два "срібла" та чотири "бронзи".

Зимові Олімпійські ігри-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо розпочалися 6 лютого і триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Реклама

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.