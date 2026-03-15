- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 642
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2026: скільки медалей здобули "синьо-жовті"
На Паралімпійських іграх-2026 українські спортсмени вибороли 19 нагород.
Україна завершила виступи на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
Загалом наші параатлети завоювали 19 медалей: три золоті, вісім срібних та вісім бронзових.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступала рекордним складом. Нашу країну представляли 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
Церемонія закриття Паралімпіади-2026 відбудеться сьогодні, 15 березня, о 21:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Україна бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026 через присутність там росіян і білорусів.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.