Україна завоювала 11-ту медаль на Паралімпійських іграх-2026
Парабіатлоніст Тарас Радь виграв "срібло" в спринт-переслідуванні у класі сидячи.
Україна завоювала ще одну медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
Парабіатлоніст Тарас Радь став срібним призером у спринт-переслідуванні у класі сидячи.
У цій гонці взяли участь ще четверо українців: Василь Кравчук фінішував восьмим, Григорій Шимко — дев'ятим, Павло Баль — 12-м, Олександр Алексик — 13-м.
Це третя медаль Радя на Паралімпіаді-2026. Раніше він здобув "золото" у спринтерській гонці та виборов "бронзу" індивідуальної гонки.
Це вже 11-та медаль України на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, три срібні та п'ять бронзових нагород.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.