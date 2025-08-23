- Дата публікації
Україна завоювала друге "золото" на ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное
Людмила Лузан виграла другу медаль найвищого ґатунку на поточній планетарній першості.
Збірна України здобула другу золоту медаль на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное, який відбувається в італійському Мілані.
Людмила Лузан стала найкращою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.
28-річна уродженка Івано-Франківська перемогла у фіналі з результатом 2:01,27 хвилини.
Для Лузан це шосте "золото" у кар'єрі на чемпіонатах світу та друге – на поточній планетарній першості.
Напередодні Людмила разом з Іриною Федорів виграла для України першу медаль на ЧС-2025 – у каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Зазначимо, що Лузан є триразовою олімпійською медалісткою. У Токіо-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів і "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. У Парижі-2024 українка завоювала "срібло" в каное-двійці на 500-метрівці.
