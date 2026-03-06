Україна завоювала перше "золото" юнацького чемпіонату світу-2026 з біатлону

Олександра Меркушина / © biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Олександра Меркушина стала переможницею масстарту-60 на юнацькому чемпіонаті світу-2026.

21-річна українка завдяки високій швидкості на дистанції фінішувала першою, незважаючи на три штрафних кола — по одному на трьох вогневих рубежах.

Це друга медаль Меркушиної на юнацькому чемпіонаті світу-2026. Раніше вона здобула "срібло" індивідуальної гонки.

Для України — це четверта медаль на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону-2026 та перша золота нагорода.

Юнацький ЧС-2026 з біатлону (масстарт-60, жінки)

1. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+1+1) 29:17.1

2. Естере Вольфа (Латвія, 1+2+0+1) +19.9

3. Ельза Блейделе (Латвія, 0+3+0+1) +36.9

4. Сільє Берг-Кнутсен (Норвегія, 0+1+1+1) +40.5

5. Карлотта Гаутеро (Італія, 0+1+2+0) +55.6

6. Інка Гамалайнен (Фінляндія, 1+2+1+0) +58.8

...

21. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+2+0+1) +2:28.7

22. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+0) +2:46.7

27. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+2+1) +3:18.0

Раніше повідомлялося, що італійський біатлоніст переніс операцію на серці після сходу з дистанції на Олімпіаді-2026.