Україна завоювала перше "золото" юнацького чемпіонату світу-2026 з біатлону
Олександра Меркушина тріумфувала у масстарті-60.
Українська біатлоністка Олександра Меркушина стала переможницею масстарту-60 на юнацькому чемпіонаті світу-2026.
21-річна українка завдяки високій швидкості на дистанції фінішувала першою, незважаючи на три штрафних кола — по одному на трьох вогневих рубежах.
Це друга медаль Меркушиної на юнацькому чемпіонаті світу-2026. Раніше вона здобула "срібло" індивідуальної гонки.
Для України — це четверта медаль на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону-2026 та перша золота нагорода.
Юнацький ЧС-2026 з біатлону (масстарт-60, жінки)
1. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+1+1) 29:17.1
2. Естере Вольфа (Латвія, 1+2+0+1) +19.9
3. Ельза Блейделе (Латвія, 0+3+0+1) +36.9
4. Сільє Берг-Кнутсен (Норвегія, 0+1+1+1) +40.5
5. Карлотта Гаутеро (Італія, 0+1+2+0) +55.6
6. Інка Гамалайнен (Фінляндія, 1+2+1+0) +58.8
...
21. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+2+0+1) +2:28.7
22. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+0) +2:46.7
27. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+2+1) +3:18.0
