Україна завоювала третю медаль на юніорському Євро-2026 з біатлону

Тетяна Тарасюк / Федерація біатлону України

Українка Тетяна Тарасюк здобула "срібло" в масстарті-60 на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2026, який відбувається у фінському місті Іматра.

20-річна Тарасюк подолала чотири вогневих рубежі без жодної хиби та фінішувала другою з відставанням у 3,1 секунди від переможниці гонки – Естере Вольфи з Латвії. "Бронза" дісталася Греті Ліндквіст Селдаль зі Швеції.

Ще одна українка – Валерія Шейгас – потрапила до квіткової церемонії, посівши з трьома неточними пострілами п'яте місце.

Юніорське Євро-2026 з біатлону. Масстарт-60

1. Естере Вольфа (Латвія, 0+1+0+0) 27:00.6

2. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+0+0+0) +3.1

3. Грета Ліндквіст Селдаль (Швеція, 0+1+1+0) +1:12.4

...

5. Валерія Шейгас (Україна, 0+2+1+0) +1:17.3

11. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+0+1+1) +1:35.8

16. Ірина Шевченко (Україна, 0+0+1+1) +1:50.1

24. Ксенія Приходько (Україна, 1+0+1+4) +2:33.4

35. Поліна Пуцко (Україна, 1+2+1+2) +3:29.2

40. Аліна Хміль (Україна, 3+3+0+2) +3:48.8

Для Тетяни це друга медаль юніорського Євро-2026. До цього вона виграла "золото" одиночної змішаної естафети в тандемі зі своїм братом Тарасом Тарасюком.

Загалом у скарбничці збірної України вже три нагороди юніорського Євро-2026. Першу медаль на цьому турнірі українська збірна здобула в змішаній естафеті – "бронзу" виграли Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Також ми розповідали, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.