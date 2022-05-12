Україна завоювала 110 нагород за десять днів Дефлімпіади та з шаленим відривом лідирує в медальному заліку

Україна завоювала 110 нагород за десять днів Дефлімпіади та з шаленим відривом лідирує в медальному заліку

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У десятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще сімома нагородами.

Цього дня українці змогли вибороти по одній золотій та срібній нагородах, а також п'ять бронзових медалей.

Зазначимо, що бадмінтоністки Богдана Губаньова та Софія Черноморова принесли Україні першу медаль в історії у командному бадмінтоні на Дефлімпіадах.

Усі медалі України у десятий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

Роман Ященко (греко-римська боротьба, 82 кг)

"Срібло":

Карина Завіновська (настільний теніс)

"Бронза":

Богдана Губаньова / Софія Черноморова (бадмінтон, жінки, команда),

Віталій Бутенко (греко-римська боротьба, 60 кг),

Андрій Косов (греко-римська боротьба, 97 кг),

Олександр Костик (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, три позиції),

Роксолана Будник (настільний теніс).

Загалом в України уже 110 нагород та лідерство у медальному заліку. До слова, така кількість медалей підняла нашу збірну в топ-3 найкращих результатів в історії Дефлімпіади. Наразі команда ділить сходинку зі збірною США, яка встановила свій рекорд ще у 1981 році, однак навіть однієї медалі вистачить, щоб Україна закріпилась в трійці лідерів.

До першої трійки загальнокомандного заліку також входять США та Японія.

Нагадаємо, що баскетболісти дефлімпійської збірної України продовжили переможну серію на Дефлімпіаді-2021 та пробилися до півфіналу змагань.

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