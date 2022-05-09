Україна завоювала 13 нагород у сьомий день Дефлімпіади та беззаперечно лідирує в медальному заліку

Україна завоювала 13 нагород у сьомий день Дефлімпіади та беззаперечно лідирує в медальному заліку

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У сьомий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 13 нагородами.

Наша команда виграла 8 золотих, одну срібну та 4 бронзові медалі. Цього дня українці піднімалися на п'єдестал пошани в шести різних видах спорту.

Таким чином, після семи змагальних днів в активі "синьо-жовтих" аж 77 нагород - 39 золотих, 16 срібних та 22 бронзові. Наша збірна продовжує йти абсолютним лідером медального заліку.

Додамо, що ще кілька днів тому Україна встановила національний рекорд за кількістю золотих медалей на Дефлімпіаді. Відповідно тепер наші спортсмени оновили це приголомшливе досягнення.

Усі медалі України у сьомий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

Єлизавета Топчанюк (велоспорт, критеріум)

Назар Левицький / Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, змішана естафета)

Олексій Лазебник / Інна Афонченко (кульова стрільба, 10 м пневматичний пістолет, мікст)

Наталія Урсуленко (легка атлетика, штовхання ядра)

збірна України (легка атлетика, змішана естафета 4х400 м)

Максим Овчаренко / Роксолана Будник (настільний теніс, змішана команда)

Ірина Терещенко (плавання, 100 м брасом),

збірна України (плавання, естафета 4х200 м вільним стилем),

"Срібло":

Катерина Потапенко (легка атлетика, семиборство),

"Бронза":

Микола Носенко (легка атлетика, біг на 100 м)

Геннадій Закладний / Юлія Ходько (настільний теніс, змішана команда)

Владислав Кремляков (плавання, 50 м на спині)

Марія Леванович (тхеквондо, до 67 кг)

Нагадаємо, що Українські дзюдоїсти вибороли вісім нагород на кадетському Кубку Європи, який відбувся в румунському Бухаресті.

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