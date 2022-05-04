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Україна завоювала 16 медалей у другий день Дефлімпіади та очолює медальний залік: усі призери

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Україна завоювала 16 медалей у другий день Дефлімпіади та очолює медальний залік: усі призери

facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Українська команда тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У перший день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, українська збірна виграла дев'ять медалей: шість золотих, дві срібні та одну бронзову. А вже наступного дня "синьо-жовті" встановили справді приголомшливе досягнення, завоювавши одразу 16 нагород.

У другий змагальний день наша команда поклала до своєї скарбнички 6 золотих, одну срібну та 9 бронзових медалей. 

Цей успіх дозволив українській збірній вийти на перше місце в командному заліку. Усього в доробку українських спортсменів зараз 25 нагород: 12 золотих, 3 срібні та 10 бронзових.

Усі медалі України в другий день Дефлімпіади

"Золото":

  • Анна Шостак (дзюдо),
  • Марина Губанова (карате, до 50 кг),
  • Катерина Масло (карате, до 55 кг),
  • Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг),
  • Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас),
  • Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина)

"Срібло":

  • В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг)

"Бронза":

  • Наталя Ненько (дзюдо),
  • Катерина Авдеєва (дзюдо),
  • Владислав Мозирєв (дзюдо),
  • Дмитро Шеретов (дзюдо),
  • Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг),
  • Олександр Черняєв (карате, до 75 кг),
  • Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів, брас),
  • Аніта Махник (плавання, 100 метрів, батерфляй),
  • жіноча збірна України (плавання, естафета 4х100 метрів, вільний стиль)

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