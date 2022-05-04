Україна завоювала 16 медалей у другий день Дефлімпіади та очолює медальний залік: усі призери

Україна завоювала 16 медалей у другий день Дефлімпіади та очолює медальний залік: усі призери

Українська команда тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У перший день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, українська збірна виграла дев'ять медалей: шість золотих, дві срібні та одну бронзову. А вже наступного дня "синьо-жовті" встановили справді приголомшливе досягнення, завоювавши одразу 16 нагород.

У другий змагальний день наша команда поклала до своєї скарбнички 6 золотих, одну срібну та 9 бронзових медалей.

Цей успіх дозволив українській збірній вийти на перше місце в командному заліку. Усього в доробку українських спортсменів зараз 25 нагород: 12 золотих, 3 срібні та 10 бронзових.

Усі медалі України в другий день Дефлімпіади

"Золото":

Анна Шостак (дзюдо),

Марина Губанова (карате, до 50 кг),

Катерина Масло (карате, до 55 кг),

Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг),

Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас),

Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина)

"Срібло":

В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг)

"Бронза":

Наталя Ненько (дзюдо),

Катерина Авдеєва (дзюдо),

Владислав Мозирєв (дзюдо),

Дмитро Шеретов (дзюдо),

Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг),

Олександр Черняєв (карате, до 75 кг),

Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів, брас),

Аніта Махник (плавання, 100 метрів, батерфляй),

жіноча збірна України (плавання, естафета 4х100 метрів, вільний стиль)

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