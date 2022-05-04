Україна завоювала 16 медалей у другий день Дефлімпіади та очолює медальний залік: усі призери

Українська команда тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.
У перший день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, українська збірна виграла дев'ять медалей: шість золотих, дві срібні та одну бронзову. А вже наступного дня "синьо-жовті" встановили справді приголомшливе досягнення, завоювавши одразу 16 нагород.
У другий змагальний день наша команда поклала до своєї скарбнички 6 золотих, одну срібну та 9 бронзових медалей.
Цей успіх дозволив українській збірній вийти на перше місце в командному заліку. Усього в доробку українських спортсменів зараз 25 нагород: 12 золотих, 3 срібні та 10 бронзових.
Усі медалі України в другий день Дефлімпіади
"Золото":
- Анна Шостак (дзюдо),
- Марина Губанова (карате, до 50 кг),
- Катерина Масло (карате, до 55 кг),
- Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг),
- Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас),
- Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина)
"Срібло":
- В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг)
"Бронза":
- Наталя Ненько (дзюдо),
- Катерина Авдеєва (дзюдо),
- Владислав Мозирєв (дзюдо),
- Дмитро Шеретов (дзюдо),
- Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг),
- Олександр Черняєв (карате, до 75 кг),
- Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів, брас),
- Аніта Махник (плавання, 100 метрів, батерфляй),
- жіноча збірна України (плавання, естафета 4х100 метрів, вільний стиль)
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