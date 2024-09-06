Україна завоювала 16-те "золото" на Паралімпіаді-2024

Єгор Дементьєв став паралімпійським чемпіоном у велоспорті.

Україна завоювала ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Велосипедист Єгор Дементьєв переміг у груповій шосейній гонці (клас С5).

На фініші українець випередив французів Кевіна ле Канффа та Гатьєна ле Руссо, а також нідерландця Мартена ван де Пола, з якими їхав у групі лідерів упродовж всієї дистанції.

Для Дементьєва це вже четверте "золото" Паралімпійських ігор у кар'єрі та перше за 12 років.

Загалом це дев'ята медаль Єгора на Паралімпіадах (шість виборов у шосейних гонках, три – у велотреку).

Це 16-те "золото" України на Паралімпійських іграх-2024. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 64 медалі: 16 золотих, 21 срібна та 27 бронзових.

Станом на зараз Україна посідає сьоме місце в медальному заліку та йде четвертою за кількістю нагород. Більше медалей виграли лише параатлети з Китаю, Великої Британії та США.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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