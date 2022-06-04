Україна завоювала 18-ту нагороду чемпіонату Європи з важкої атлетики та лідирує в медальному заліку

Україна завоювала 18-ту нагороду чемпіонату Європи з важкої атлетики та лідирує в медальному заліку

Збірна України продовжує тріумфально виступати на чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики, який триває у Тирані (Албанія).

Після фантастичних медальних успіхів Ірини Дехи та Аліни Марущак, нашу країну прославив Максим Домбровський. Він у категорії до 96 кг здобув мале "срібло".

У першому виді - ривку - українець фінішував шостим із результатом 162 кг. Однак у поштовху українець виконав три чисті спроби та з результатом 207 кг завоював посів другу сходинку.

Окрім малого "срібла" у поштовху, Домбровський претендував і на велику медаль. Максим зупинився за крок до п'єдесталу, посівши за сумою двох видів четверте місце (369 кг).

До великої "бронзи" українцю не вистачило всього одного кілограма. "Золото" та "срібло" змагань вибороли вірмени Давіт Ховханнісян (377 кг) і Ара Аганян (375 кг) відповідно, а замкнув трійку призерів француз Роман Імадушене (370 кг).

Для Максима мале "срібло" стало першим у кар'єрі на дорослому рівні. До цього він піднімався на подіуми європейських змагань лише в юніорських і молодіжних категоріях.

Загалом у скарбничці збірної України вже 18 медалей чемпіонату Європи-2022: 7 золотих, 6 срібних і 5 бронзових. За загальною кількістю нагород, включаючи малі та великі медалі, українська збірна наразі очолює медальний залік.

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