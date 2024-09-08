Україна завоювала 22-ге "золото" на Паралімпіаді-2024

Владислав Єпіфанов з рекордом Паралімпійських ігор тріумфував у веслуванні на байдарках і каное.

Україна завоювала 22-гу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Владислав Єпіфанов став чемпіоном у веслуванні на байдарках і каное.

Він виборов "золото" в каное-одиночці на дистанції 200 метрів (клас VL3). Українець фінішував першим з результатом 47,49 секунди – це рекорд Паралімпійських ігор.

У боротьбі за золоту медаль Владислав випередив британця Джека Аєрса (47,87 секунди) та новозеландця Пітера Коувена (48,28 секунди).

Для 25-річного Єпіфанова це дебютна Паралімпіада в кар'єрі. Він приніс Україні перше "золото" на Іграх у Парижі у веслуванні на байдарках і каное.

Тепер у скарбничці збірної України 81 медаль на Паралімпіаді-2024: 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові.

Наразі Україна перебуває на сьомому місці в медальному заліку та посідає п'яту позицію за кількістю виграних нагород.

Зазначимо, що сьогодні, 8 вересня, останній день змагань. Церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024 відбудеться сьогодні о 21:00 та триватиме приблизно три години.

Україну на Паралімпіади в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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