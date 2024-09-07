Україна завоювала 6 нагород у дев'ятий день Паралімпіади-2024: яке місце в медальному заліку

Збірна України опустилася на одну сходинку в медальному заліку порівняно з попереднім днем.

Україна завоювала шість медалей у дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024.

У п'ятницю, 6 вересня, українські параатлети вибороли в Парижі одну золоту, три срібні та дві бронзові нагороди.

Єдине "золото" здобув Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна групова гонка, клас C4-5).

"Срібло" завоювали Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20), Денис Остапченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S3) та Данило Чуфаров (плавання, 100 м, батерфляй, клас S11).

Бронзовими призерами стали Максим Ніколенко (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8) та Олена Федота-Ісаєва (фехтування, одиночний турнір, шпага, категорія В).

За підсумками дев'яти змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже 67 медалей: 16 золотих, 23 срібні та 28 бронзових.

Після дев'ятого дня Паралімпіади-2024 збірна України опустилася із сьомого на восьме місце в медальному заліку та продовжує йти п'ятою за кількістю виграних нагород.

Очолює медальний залік Паралімпіади-2024 з величезним відривом Китай (83 золоті, 64 срібні та 41 бронзова медаль). Друге місце посідає Велика Британія (42+34+24). Топ-3 замикає команда США (31+36+19).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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