Україна завоювала 62 нагороди та увійшла до топ-3 медального заліку Європейських університетських ігор

Збірна України тріумфально виступила на Європейських університетських іграх-2022, які приймало польське місто Лодзь.

На змаганнях українська студентська команда виборола 62 медалі: 19 золотих, 25 срібних і 18 бронзових.

Завдяки цьому результату "синьо-жовті" посіли третє місце в загальнокомандному медальному заліку та стали другими за за кількістю виграних нагород.

Найчастіше українські студенти сходили на п'єдестал пошани у карате - 16 разів. Окрім каратистів, перемоги на цьому престижному мультиспортивному форумі для нашої держави здобувалися у гандболі і кікбоксингу, дзюдо та тхеквондо, а також баскетболі 3x3.

Представники українських університетів входили до призової трійки у бадмінтоні, водному поло, футболі, футзалі та баскетболі.

Загалом впродовж 15 днів на цих змаганнях виступили 230 студентів та студенток з 41 університету України.

Раніше повідомлялося, що Україна завершила виступи на ЄЮОФ-2022 з 18 нагородами.

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