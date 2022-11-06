Україна завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу-2022 зі спортивної гімнастики

Ігор Радівілов став призером планетарної першості в опорному стрибку.

Український гімнаст Ігор Радівілов виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу-2022, який завершується у Ліверпулі.

Наш 30-річний співвітчизник показав третій результат у опорному стрибку, набравши 14,733 бала.

"Золото" змагань у цій дисципліні здобув вірменин Артур Давтян (15,05), а "срібло" – філіппінець Карлос Юло (14,95).

Ігор Радівілов приносить Україні медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, що триває у Ліверпулі (Велика Британія).



30-річний уродженець Маріуполя показав третій результат в опорному стрибку, набравши суму балів 14.733.



World Challenge Cup ART #НОК pic.twitter.com/fPXJ28YeON — НОК України (@OlympicUA) November 6, 2022

Для Радівілова ця медаль світової першості стала четвертою в кар'єрі. Раніше він піднімався на п'єдестал ЧС в опорному стрибку в 2014 ("срібло"), 2017 ("срібло") і 2019 ("бронза") роках.

Зазначимо. що "бронза" Радівілова стала єдиною медаллю збірної України на чемпіонаті світу-2022 зі спортивної гімнастики.

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