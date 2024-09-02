Україна завоювала четверте "золото" на Паралімпіаді-2024

Денис Остапченко став паралімпійським чемпіоном у плаванні.

Плавець Денис Остапченко приніс Україні четверту золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

Він фінішував першим у запливі на дистанції 50 метрів на спині (клас S3) з результатом 45,16 секунди.

"Срібло" взяв німець Джозая Топф (47,06 секунди), а бронзовим призером став ще один українець Сергій Паламарчук (50,48 секунди).

Для Остапченка це друге в кар'єрі "золото" на Паралімпіадах. На Іграх-2020 у Токіо він тріумфував на 200-метрівці вільним стилем.

Додамо, що ще одну медаль у п'ятий змагальний день Паралімпіади-2024 для України здобув Андрій Трусов – "срібло" у плаванні на 400-метрівці вільним стилем (клас S7).

Це друга медаль Трусова на Паралімпіаді в Парижі. Він також завоював "срібло" на 200-метрівці комплексним стилем.

Таким чином, у скарбничці збірної України на нинішніх Паралімпійських іграх уже 30 медалей – 4 золоті, 11 срібних і 15 бронзових.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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