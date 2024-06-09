Україна завоювала четверту медаль на чемпіонаті Європи-2024 з легкої атлетики

Михайло Кохан став бронзовим призером континентальної першості у метанні молота.

Український метальник молота Михайло Кохан виграв бронзову медаль чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики, який триває в італійському Римі.

У фіналі континентальної першості 23-річний українець показав третій результат – 80,18 метра.

"Золото" Євро-2024 у цій дисципліні здобув поляк Войцех Новіцкі (80,95 метра). Срібним призером став угорець Бенце Халас (80,48 метра).

Для Кохана це перша в кар'єрі медаль на рівні чемпіонату Європи.

Загалом у скарбничці збірної України вже чотири нагороди на Євро-2024 з легкої атлетики: одна золота та три бронзові.

Раніше Ярослава Магучіх здобула "золото" ЧЄ-2024 в стрибках у висоту, а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою. Також Людмила Оляновська виграла "бронзу" в спортивній ходьбі на дистанції 20 км.

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