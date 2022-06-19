Україна завоювала другу медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту

Україна завоювала другу медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту

Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали срібними призерками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

21-річні українки з результатом 91,8617 бала здобули "срібло" з артистичного плавання у технічному дуеті.

Золоті нагороди вибороли представниці Китаю Люї Ван та Цяньї Ван (93,7536). "Бронзу" отримали Ейріні Александрі та Анна-Марія Александрі (Австрія).

Марина та Владислава Алексіїви здобули свою першу нагороду в кар'єрі на рівні чемпіонатів світу - ЧС у Будапешті для них є дебютним в кар'єрі. Раніше вони виграли п'ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.

Загалом для української збірної це друга медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022. Напередодні першу нагороду виборола українська синхроністка Марта Федіна - "срібло" в технічному соло.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що український гімнаст Ігор Радівілов оформив "золотий дубль" на етапі Кубка світового виклику у Словенії.

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