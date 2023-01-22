Україна завоювала дві медалі на етапі Кубка світу з лижної акробатики в Канаді

Збірна України виграла дві нагороди в перший день змагань на етапі Кубка світу з лижної акробатики, що триває в канадському Ле-Реле.

До скарбнички нашої команди бронзові медалі поклали Анастасія Новосад та Дмитро Котовський.

Новосад у суперфіналі виконала подвійне сальто з трьома гвинтами, заробивши за свій виступ 86,71 бала. Анастасія поступилася лише канадці Маріон Тено (96,23 бала) та американці Ешлі Колдвелл (92,00 бала). Ще одна українка Ольга Полюк посіла четверте місце з результатом 71,34 бала.

До чоловічого суперфіналу з українців зумів пробитися тільки Дмитро Котовський. Наш співвітчизник з оцінкою 120,81 бала був дуже близьким до завоювання золотої нагороди, але все ж мусив задовольнитися "бронзою", поступившись американцю Квіну Делінджеру (122,62 бала) та швейцарцю Ное Роту (121,24 бала).

Зазначимо, що для Котовського це перший особистий п'єдестал у кар'єрі на рівні Кубка світу з лижної акробатики.

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