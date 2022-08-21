Україна завоювала дві медалі у спортивній гімнастиці на чемпіонаті Європи-2022

У Мюнхені триває Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, на якому український гімнаст Ігор Радівілов став бронзовим призером, а його співвітчизник Ілля Ковтун - срібним.

Бронзову нагороду континентальної першості Радівілов виборов в опорному стрибку.

За свій виступ 29-річний український гімнаст отримав 14,899 бала.

Золоту медаль змагань здобув британець Джейк Джармен (14,983). "Срібло" дісталося Артуру Давтяну з Вірменії (14.983), який програв чемпіону тільки через нижчу складність стрибка (5,6 проти 6,0).

Ззначимо, що Радівілов на Євро-2022 також виступав у вправах на кільцях, де став сьомим.

Медаль Радівілова - перша для України у спортивній гімнастиці на Мультиспортивному Євро-2022.

Другу нагороду до скарбнички "синьо-жовтих" поклав 19-річний Ілля Ковтун. Він завоював "срібло" на на паралельних брусах.

У фіналі Ковтун показав результат 15,333 бала. Його випередив британець Джо Фрейзер (15,333), який був кращим за виконанням (8,833 бала проти 8,733). "Бронзу" взяв ще один британець Джарні Реджині-Моран (14.866).

Раніше повідомлялося, що українка Людмила Лузан здобула третю медаль на чемпіонаті Європи-2022 з веслування.

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