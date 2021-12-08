Україна завоювала п'яте "золото" на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Україна завоювала п'яте "золото" на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

16-річна Ксенія Байло здобула свою третю медаль на турнірі.

Українка Ксенія Байло виграла золоту медаль юнацького Чемпіонату світу зі стрибків у воду, що триває в Києві.

16-річній Байло не було рівних у стрибках з 3-метрового трампліна. Набравши 390,15 бала, Ксенія з солідним запасом випередила представницю Німеччини Йоганну Краус (367,00) та італійку Елізу Піццині (341,25).

Для Байло це вже третя медаль юнацької світової першості, і друга золота. Раніше 16-річна українка стала чемпіонкою у стрибках з 10-метрової платформи.

Це вже восьма нагорода у скарбничці збірної України на юнацькому ЧС-2021. Наші юні спортсмени вибороли 5 золотих, 2 срібні та одну бронзову медаль.

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