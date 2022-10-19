Україна завоювала перше "золото" чемпіонату світу-2022 з кульової стрільби

Український стрілець Павло Коростильов здобув "золото" на чемпіонаті світу-2022, який відбувається в єгипетському Каїрі.

Українець став найкращим у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета з 25 метрів.

Це вже друга медаль Коростильова на цьому ЧС. Раніше він виборов "бронзу" в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів та ліцензію на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Крім того, сьогодні "срібло" завоювали Сергій Куліш та Дар'я Тихова, які в міксті показали другий результат у стрільбі лежачи з малокаліберної гвинтівки (50 м).

Таким чином, у скарбничці збірної України вже 5 медалей ЧС-2022. Напередодні Віктор Банькін став бронзовим призером у стрільбі з довільного малокаліберного пістолета (50 м), а Іван Ткаленко, Данило Гриник та Олексій Вятчін здобули "срібло" у командній юніорській першості у вправі МГ-6.

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